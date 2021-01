Vivo X60 Pro+ : tous les détails du flagship sous Snapdragon 888

Après les Vivo X60 et X60 Pro, la marque chinoise introduit son flagship Vivo X60 Pro+ encore plus richement doté et équipé d'un SoC Snapdragon 888.

La marque Vivo démarre fort l'année avec la série Vivo X60 qui comptait déjà deux modèles sous Exynos 1080 et qui s'enrichit maintenant d'un Vivo X60 Pro+ aux performances relevées.

Les quelques indications formulées précédemment se confirment avec la présence d'un affichage 6,56 pouces FHD+ AMOLED avec rafraîchissement 120 Hz et échantillonnage tactile 240 Hz, ainsi qu'une compatibilité HDR10 / HDR10+.

L'affichage s'étend sur les tranches et présente un poinçon centré pour le capteur photo avant de de 32 megapixels. Le Vivo X60 Pro+ passe au SoC Snapdragon 888 avec 8 à 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 à 256 Go de mémoire de stockage UFS 3.1.

A noter que la version 12 Go intègre une fonction Memory Fusion qui permet d'utiliser 3 Go du stockage comme RAM supplémentaire.

Cette configuration lui apporte une compatibilité 5G grâce au modem Snapdragon X60 mais aussi WiFi 6 et Bluetooth 5.2. A l'arrière, dans un bloc photo rectangulaire, on compte quatre modules avec un capteur principal de 48 megapixels f/2,2, OIS sur 4 axes et ultra grand angle de 114 degrés.

On trouve également un capteur photo 50 megapixels Samsung Isocell GN1 avec ouverture f/1,57 et un module 32 megapixels pour le mode portrait. Un capteur périscopique de 8 megapixels permet enfin un zoom optique x5 avec stabilisation et un super zoom x60.

Le smartphone peut aussi réaliser de l'enregistrement vidéo en 8K ainsi que du slow motion en 1080p. Le tout est alimenté par une batterie de 4200 mAh avec charge rapide 55W.

le Vivo X60 Pro+ tourne sous Android 11 avec surcouche OriginOS et dévoile ses tarifs avant sa commercialisation à partir du 23 janvier en Chine :