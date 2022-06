Le Vivo X80 Pro disponible avec 200 € de réduction

Comme prévu, c'est aujourd'hui que sort en France le smartphone Vivo X80 Pro. Un appareil premium au prix de 1 299 € qui bénéficie toutefois d'une offre de réduction de 200 € jusqu'au 14 juillet prochain à l'occasion de sa sortie.

Cette offre de réduction passe par l'utilisation d'un code promo PERFECTPHOTO sur les sites web des revendeurs partenaires de la marque : Boulanger, Darty et Fnac. Un code promo en clin d'œil à la partie photo et au partenariat avec Zeiss.

Actualité publiée le 15 juin 2022

En Chine notamment, Vivo a déjà introduit sa nouvelle série X80 de smartphones premium. La marque annonce aujourd'hui que le X80 Pro arrive en Europe. En France, il sera disponible à partir du 30 juin prochain à un prix de 1 299 € qui le positionne de fait dans le très haut de gamme.

Le X80 Pro est équipé d'un Snapdragon 8 Gen 1 associé à 12 Go de RAM (LPDDR5) et 256 Go de stockage en UFS 3.1. Il bénéficie d'un système de refroidissement liquide avec chambre à vapeur large pour une plus grande surface de refroidissement.

Le terminal affiche sur un écran AMOLED E5 Ultra Vision incurvé de 6,78 pouces avec définition WQHD+ (3200 x 1400 pixels) et taux de rafraîchissement de 120 Hz (technologie LPTO pour un rafraîchissement adaptatif). Il embarque une batterie de 4700 mAh avec charge 80 W en filaire et 50 W en sans fil via le système FastCharge. Il peut être complètement rechargé en 36 minutes (50 minutes en sans fil).

Le smartphone dispose d'un capteur d'empreintes digitales intégré sous l'écran à technologie 3D Ultrasonic Large Fingerprint Sensor. Le déverrouillage se fait en 0,2 seconde et avec sa grande taille il peut authentifier deux empreintes digitales simultanément afin d'ajouter une couche supplémentaire de protection.

Partenariat avec Zeiss et puce V1+ maison

Avec une optique certifiée Zeiss et revêtement Zeiss T* pour tous les objectifs, la partie photo à l'arrière propose un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l'image, ultra grand-angle de 48 mégapixels, téléobjectif x2 (équivalent 50 mm) de 12 mégapixels avec stabilisation Gimbal et zoom périscopique de 8 mégapixels permettant un zoom x5 sans perte. À l'avant, c'est un capteur photo de 32 mégapixels.

Le X80 Pro peut s'appuyer sur une puce V1+ conçue pour le traitement d'image et avec système d'intelligence artificielle intégré pour par exemple la capture vidéo de nuit. Vivo souligne par ailleurs une interpolation d'images afin d'augmenter le taux de rafraîchissement du contenu, ce qui pourra être exploité avec les jeux. La puce doit également améliorer la consommation énergétique.

Dans le cadre de la collaboration avec Zeiss, un mode de vidéo cinématique avec effet bokeh permet de créer un effet de flou artistique ovale en arrière-plan et associé à un ratio de 2,39:1. Le but recherché est un effet de lentille cinématographique comme sur grand écran.

Avec dos en verre fluorine AG et finition céramique, le smartphone X80 Pro de Vivo est certifié IP68 et pèse 219 g. L'appareil sera disponible en coloris Noir Cosmique et fonctionne avec Funtouch OS 12 (basé sur Android 12).