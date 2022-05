Une nouvelle voile solaire pour révolutionner le voyage spatial

La NASA vient de sélectionner un projet de voile solaire qui ouvrirait de nouvelles voies pour l'exploration spatiale. Dotées d'une nouvelle technologie, ces voiles seraient plus efficaces pour exploiter la lumière solaire.

Aujourd’hui, les vaisseaux spatiaux utilisent des moteurs-fusées ou des moteurs ioniques pour voyager dans l’espace, mais aucun une voile solaire. Et pourtant, ce n’est pas un coup d’essai, plusieurs projets ont déjà eu lieu avec succès.

Ce type de locomotion ne permet pas de décoller de la planète, mais est destiné aux déplacements une fois le vaisseau en orbite. Le premier projet a été développé par les Japonais avec le vaisseau IKAROS qui était doté d’une voile solaire en polyimide de 200m² ou encore plus récemment avec les deux projets LightSail 1 et LightSail 2, lancés en 2015 et 2019. D’ailleurs, LightSail 2 continue actuellement de récolter des informations sur ce nouveau moyen de locomotion.

Le nouveau projet qui vient de voir le jour est baptisé Diffractive Solar Sail et permet de contourner un défaut des autres voiles solaires. Ces dernières profitent en effet de la force du photon qui percute leurs surfaces pour avancer. Or, il faut une très grosse surface pour augmenter la pression de la radiation. De plus, il faut que les voiles soient dans le bon sens pour optimiser le déplacement.

Diffractive Solar Sail envisage une autre conception avec l'exploitation du phénomène de diffraction lumineuse. Lorsque les ondes lumineuses atteignent la voile, peu importe son angle, elles sont déviées de leur trajectoire initiale et se propagent dans d’autres directions. Cela permet de distribuer la lumière sur l’ensemble de la voile et donc d’utiliser la lumière du soleil plus efficacement sans sacrifier la maniabilité.

Dans un communiqué, Jim Reuter, administrateur associé du Space Technology Mission Directorate (STMD) de la NASA, déclare « L’exploration de l’univers signifie que nous avons besoin de nouveaux instruments, de nouvelles idées et de nouvelles façons de se déplacer ». Grâce à cette technologie, des endroits difficiles d’accès pourraient enfin accessibles même s'il faudra probablement encore de très nombreuses années de recherche avant que ce système ne soit réellement utilisé.