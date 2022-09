Tesla a toujours ce projet en tête avant de passer aux taxis autonomes

Le constructeur Tesla est une source d'inspiration pour bon nombre de constructeurs automobiles désireux de se lancer dans la motorisation électrique. Passé de quelques milliers de voitures électriques haut de gamme Tesla Model S et X produites annuellement à plusieurs centaines de milliers d'unités en élargissant sa gamme grâce aux Model 3 et Y.

Il a fallu pour cela construire des usines Gigafactory supplémentaires et repenser la conception des voitures pour intégrer les technologies les plus récentes (moteur électrique, batterie, câblages, technique de recharge rapide...) et faciliter l'automatisation de la production.

Si les tarifs ont diminué et rendu l'accès aux véhicules électriques Tesla plus facile, la pénurie de composants et l'inflation ont fait récemment remonter les prix, les versions de base démarrant à 50 000 euros.

L'idée d'une Tesla encore moins chère fait son chemin

Pour poursuivre l'essor des ventes, désormais menacées par d'autres acteurs comme le chinois BYD qui vient de dépasser la firme américaine sur les livraisons en Chine, la question d'une voiture électrique Tesla encore moins onéreuse pourrait revenir sur la table plus vite que prévu.

Elle pourrait aider à séduire de nouveaux acquéreurs mais aussi à les détourner plus rapidement des voitures thermiques, alors que l'arrêt des ventes de ces dernières se profile et que l'achat d'un véhicule va forcément passer par l'hybride (non rechargeable) ou la motorisation électrique.

L'homme d'affaires Elon Musk avait évoqué l'hypothèse d'un modèle Tesla à 25 000 dollars venant compléter la gamme et s'ouvrir à un nouveau public à plusieurs reprises mais les derniers commentaires à ce sujet semblaient indiquer que le projet avait été mis en veille pour faire avancer d'autres initiatives comme le pickup électrique Cybertruck ou le poids lourd Tesla Semi, déjà plusieurs fois reportées.

Martin Viecha, responsable des relations avec les investisseurs chez Tesla, a indiqué lors d'un événement organisé par la banque d'affaires Goldman Sachs que tandis que la Model Y deviendra l'an prochain le véhicule le plus vendu de tous les temps, la question d'un véhicule électrique encore plus abordable reste essentielle si la firme veut atteindre de hauts volumes de production.

Le coût de production, un critère essentiel

Cette évolution se ferait avant l'émergence des robotaxis, ou taxis autonomes, un autre projet du constructeur pour rentabiliser les véhicules électriques lorsqu'ils ne sont pas directement utilisés par leur propriétaire.

Si un grand constructeur de voitures électriques doit avoir un large catalogue pour faire progresser ses volumes, d'autres éléments sont nécessaires à son succès comme la disponibilité des batteries électriques et le coût de production des véhicules.

Sur ce point, il rappelle que ce coût a atteint 36 000 dollars ces derniers trimestres, alors qu'il était encore de 87 000 dollars en 2017 grâce aux efforts à tous les niveaux, du design à la production.

Pour poursuivre sur sa trajectoire et rester en amont d'un pack toujours plus consistant de concurrents, Tesla devra construire une troisième plate-forme roulante électrique permettant encore d'optimiser ces coûts de production et faire émerger les robotaxis, sachant que les Model 3 et Y représentent la deuxième génération.