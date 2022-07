La future voiture électrique de Xiaomi pourrait être autonome

Nous en avions parlé en fin d'année, l'entreprise Xiaomi, dirigée par Lei Jun, annonçait vouloir créer des voitures électriques et qu'elles seraient disponibles à l'achat dès 2024. Quatre modèles sont déjà annoncés pour la fin 2022 et Xiaomi prévoit d'en vendre 900 000 les trois premières années.

Le fabricant a révélé qu'il voulait investir 1,4 milliard d'euros dans cette activité, mais il prévoirait aussi de développer une voiture autonome afin de concurrencer Tesla. Sur le réseau social chinois Weibo, un utilisateur a ainsi pris en photo une voiture sur laquelle est monté un laser de détection. Ce dernier fournit une vision 3D à l'ordinateur de la voiture afin de pouvoir assurer son déplacement en toute sécurité.

Pour rappel, Xiaomi a acquis en 2021 l'entreprise Deepmotion, spécialiste de la conduite autonome, et l'on comprend pourquoi aujourd'hui. D'ailleurs, en juin dernier, Xiaomi a annoncé avoir obtenu un brevet pour « modes de conduite autonomes, installations, appareils électroniques et stockage de médias ». La direction de Xiaomi a annoncé que leurs recherches avaient dépassé toutes leurs attentes. Il ne reste donc plus qu'à attendre une annonce officielle de Xiaomi pour voir émerger un nouveau concurrent à Tesla.