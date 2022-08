Volkswagen ID.Buzz : déjà plus de 10 000 exemplaires commandés

Le constructeur Volkswagen a fait renaître son célèvre van en version électrique avec le modèle ID.Buzz qui offre un design rappelant son aîné tout en intégrant de nombreuses innovations et une modularité qui en font une proposition originale.

Les précommandes ont démarré en mai dernier (mais pas encore en France) avec un prix de départ dépassant tout de même les 64 000 € (pour la version Pro de cinq places) et un objectif de ventes de 15 000 exemplaires d'ici la fin de l'année.

Le modèle ID.Buzz semble avoir déjà conquis le coeur des acheteurs puisque la firme annonce que le cap des 10 000 commandes a été franchi en Europe. Ce n'est pas le marché national qui a généré le plus de demande puisque la Norvège a enregistré 3400 commandes, devant l'Allemagne avec 2500 commandes.

Pays-Bas (1100) et Belgique (1000) suivent ensuite. C'est un démarrage encourageant pour un véhicule atypique mais sur lequel le constructeur espère capitaliser et faire grimper la production à plus de 100 000 unités annuellement lorsqu'il sera proposé aussi aux Etats-Unis (pas avant 2024).

Un bel intérêt du marché

L'Europe reste le coeur de cible pour ce modèle mais Volkswagen ne désespère pas d'intéresser le marché US et d'y générer des volumes similaires, indique le site Automotive News.

Volkswagen proposera deux variantes de l'ID.Buzz, la version Pro de cinq sièges et une variante Cargo avec portes coulissantes latérales. Outre le format de véhicule personnel, il est prévu que le van puisse devenir un taxi ou un utilitaire de livraison autonomes à l'avenir.