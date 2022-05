Véhicules électriques : Volkswagen se voit devant Tesla en volume d'ici 2025

Volkswagen a de grandes ambitions dans l'électrique et pense rejoindre Tesla en termes de ventes d'ici trois ans.

Herbert Diess, patron du constructeur allemand Volkswagen, a estimé lors d'un entretien au Forum de Davos que son groupe devrait rejoindre Tesla en termes de ventes d'ici 2025.

La firme a consacré de gros efforts pour proposer ses premiers véhicules électriques de série avec la gamme ID. qui offre une alternative pour chaque segment : citadine (VW ID.3), SUV (VW ID.4), et désormais équivalent du combi VW avec le ID.Buzz, et mis en place une stratégie complète, de la plate-forme modulaire MEB aux sites de production dédiés en passant par la quête des approvisionnements.

Volkswagen ID.3

Le dirigeant ne s'émeut pas outre mesure de l'insolente valorisation de Tesla par rapport à celle de Volkswagen et lui reconnaît des qualités liées à son rôle de pionnier et au développement de sites fortement automatisés qui ont permis de passer d'une production de quelques dizaines de milliers d'exemplaires annuels à plusieurs centaines de milliers.

Production et stratégie se mettent en place pour l'électrique

Tout en observant les bons résultats de son concurrent et la pertinence de son modèle économique (ce qui n'a pas toujours été le cas), Volkswagen revendique l'expérience de la production de masse de véhicules et de la maîtrise de la logistique et des sous-traitants.

Maintenant que les éléments de production sont en place, le constructeur peut accélérer le mouvement au rythme des sorties de nouveaux modèles, avec une franche ambition de migration vers les motorisations électriques.

Volkswagen ID.5

Il reste le problème de l'approvisionnement en composants électroniques, élément qui a fortement perturbé le secteur automobile ces deux dernières années, alors que les nouveaux véhicules en demandent toujours plus.

Herbert Diess indique toutefois observer des signes positifs à partir du second semestre de l'année, avec une pression moindre sur la logistique et sous réserve que de nouveaux événements ne viennent pas perturber ce retour progressif vers plus de normalité.