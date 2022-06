Volvo : un rendu photoréaliste grâce à Unreal Engine dans ses voitures électriques

L'affichage photoréaliste est le prochain Graal des interfaces à bord des véhicules et le constructeur Volvo annonce une collaboration avec Epic Games pour exploiter le moteur de jeu Unreal Engine et fournir des graphismes haute qualité dans ses véhicules électriques.

Il pourra ainsi utiliser les outils de création 3D en temps réel du moteur graphique pour le développement de ses interfaces homme-machine (HMI) et notamment pour le module d'affichage destiné à fournir au conducteur des informations précises.

Volvo promet ainsi des graphismes au rendu plus net, plus riche en couleurs et en haute résolution avec l'aide de la plate-forme Qualcomm Snapdragon Cockpit de troisième génération apportant la puissance de traitement nécessaire.

Le système d'infodivertissement de prochaine génération sera ainsi deux fois plus rapide, avec une capacité de génération de rendu graphique et de traitement 10 fois plus rapide.

HMI sous Unreal Engine

La puissance d'Unreal Engine servira notamment à afficher les données des capteurs externes (capteurs ultrasoniques, radar, caméras, LiDAR...) du véhicule sans épuiser le conducteur par une masse d'informations.

La puissance graphique grandissante des consoles de bord des véhicules permet cette évolution qui apporte également une réponse à la plus grande complexité des interfaces amenées à gérer toujours plus de paramètres tout en devant rester aussi limpides et compréhensibles que possible dans le contexte de la conduite.

Volvo précise que la nouvelle interface HMI avec Unreal Engine sera déployée sur un prochain véhicule tout électrique qui sera présenté plus tard dans l'année, le constructeur ayant déjà annoncé ne vouloir vendre que ce type de motorisation d'ici 2030.