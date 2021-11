Qualcomm veut vous faire aimer la marque Snapdragon

Sentant monter la pression, Qualcomm multiplie les initiatives pour renforcer sa marque Snapdragon et mieux la faire connaître et reconnaître du public.

La dénomination Snapdragon est utilisée depuis plusieurs années pour les gammes de processeurs mobiles de Qualcomm. Elle s'est étendue peu à peu à d'autres domaines annexes utilisant une partie du savoir-faire dans les SoC mobiles pour des activités spécifiques (drones, casques VR, audio, puces pour PC portables...).

Il n'est pas facile cependant d'exister aux yeux du grand public lorsque l'on est un fournisseur de composants caché derrière de nombreuses marques et, à l'heure où la concurrence se renforce sur des secteurs similaires, le besoin de mettre en avant une identité facilement identifiable et porteuse de valeur se fait de plus en plus sentir.

Ces efforts de mise en avant sont menés depuis plusieurs années avec plus ou moins de succès et se sont accélérés ces derniers mois. Qualcomm a mis en place une initiative Snapdragon Insiders pour mieux faire découvrir les capacités de ses plates-formes et a même lancé un smartphone de référence utilisant son SoC premium.

Il va s'agir maintenant de démontrer que les plates-formes Snapdragon intègrent des fonctionnalités et des capacités non disponibles chez d'autres acteurs et qu'utiliser un smartphone avec Snapdragon procure des avantages, au-delà de la seule course aux benchmarks.

A l'approche de l'événement Snapdragon Tech Summit qui doit dévoiler sa nouvelle plate-forme haut de gamme, la firme de San Diego annonce donc des changements dans sa stratégie marketing.

Faire briller la marque Snapdragon au-delà des initiés

Snapdragon va ainsi devenir une marque existant à part entière, Qualcomm s'effaçant derrière elle mais la pilotant toujours complètement, avec de nouvelles identités visuelles et un logo "Fireball" qui sera remis au goût du jour.

Ces dernières années, les déclinaisons des SoC mobiles se sont multipliées, rendant parfois compliquée, voire confuse, la lecture de la gamme. Une nouvelle nomenclature va donc être introduite pour simplifier tout cela.

Qualcomm indique vouloir revenir à une dénomination à 1 chiffre (au lieu de trois) et un numéro de génération. Le nom de la prochaine puce premium ne sera donc pas Snapdragon 898 ou Snapdragon 895 comme attendu selon la précédente méthode. La spéculation autour d'un nom de type Snapdragon 8 Gen 1 semble donc pertinente, même si la firme ne la confirme pas encore.

On notera que ce type d'appellation est déjà utilisé pour les SoC ARM pour PC portables de Qualcomm et certaines plates-formes dédiées (Snapdragon 8cx Gen 2 pour les PC portables, par exemple).

Au sein de cette nouvelle identité, le terme 5G devrait disparaître des dénominations en étant désormais partout présent tandis que la couleur or désignera les produits premium de l'entreprise, ce qui était déjà plus ou moins le cas de façon non formelle.

La visibilité de Snapdragon sera enfin étendue aux produits pour le secteur automobile, un segment en ébullition sur lequel Qualcomm compte imposer ses solutions.

L'événement Investor Day 2021 a d'ailleurs largement mis en valeur la marque Snapdragon en ce sens avec le Snapdragon Digital Chassis qui regroupe plusieurs plate-formes Snapdragon (Ride, Cockpit, Car-to-Cloud, etc) rendant les véhicules connectés et intelligents.