Waymo ouvre ses taxis autonomes à des testeurs de confiance à San Francisco

Division de conduite autonome d'Alphabet (maison-mère de Google), Waymo a annoncé cette semaine le lancement de son programme Waymo One Trusted Tester à San Francisco en Californie. Une nouvelle étape qui fait suite à des tests avec uniquement des employés de Waymo.

Avec une invitation au programme, des habitants de San Francisco vont pouvoir profiter gratuitement d'un trajet autonome dans un véhicule électrique Jaguar I-PACE. Il est équipé de la cinquième génération de Waymo Driver avec sa suite de capteurs (lidar, caméras, radar) et plateforme d'intelligence artificielle.

Crédits : Waymo

Pour autant, toutes les courses dans le cadre du programme se feront avec la présence à bord d'un chauffeur de sécurité derrière le volant. C'est une différence notable par rapport au service commercial Waymo One à Phoenix en Arizona.

Les conducteurs de sécurité seront vaccinés contre le Covid-19 et les passagers devront porter un masque. Waymo ne précise pas combien de temps durera le programme Waymo One Trusted Tester à San Francisco et s'il est prévu d'ouvrir un service à tous à la manière de Phoenix.

Pour San Francisco, Waymo avait déjà souligné une diversité topographique avec des collines, de grandes routes sablonneuses, des rues étroites et d'immenses autoroutes, des pistes cyclables et des voies de tramway. Sans compter la gestion des autres usagers de la route avec un trafic dense.