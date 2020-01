WhatsApp : clap de fin pour d'anciennes versions d'Android, iOS et Windows Phone

C'est fini pour WhatsApp et Windows Phone. L'application de messagerie cessera également bientôt de fonctionner avec d'anciennes versions d'Android et iOS.

La populaire application de messagerie fait le ménage. Le 31 décembre 2019 a été synonyme de date butoir pour le support de WhatsApp sur Windows Phone. Pour les (rares) utilisateurs concernés, ils ne sont plus en mesure d'utiliser WhatsApp.

Après le 1er février 2020, WhatsApp ne pourra plus être utilisé avec d'anciennes versions d'Android et iOS. En l'occurrence, Android 2.3.7 ainsi que iOS 8 et les versions antérieures. Actuellement, il n'est plus possible de créer de nouveaux comptes ou vérifier une nouvelle fois des comptes existants avec ces anciennes versions.

Il s'avère que WhastApp recommande d'ores et déjà et au minimum, Android 4.0.3, iOS 9, ainsi que KaiOS 2.5.1 et y compris JioPhone et JioPhone 2 pour certains téléphones.

C'est davantage un petit rappel que vient de faire WhatsApp. D'après App Annie, WhatsApp est la troisième application qui a été la plus téléchargée en 2019 et même au cours de la décennie (voir ci-dessous), en tout cas sur iOS et Google Play.

WhatsApp est une application from… Facebook.