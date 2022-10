Whatsapp quitte de nouveaux smartphones à la fin du mois

La messagerie Whatsapp est parmi les plus populaires à travers le monde et Meta, la maison mère continue de lui offrir de nouvelles fonctionnalités au gré de mises à jour.

Récemment, on a ainsi vu arriver quelques nouveautés visant à offrir plus d'intimité aux utilisateurs avec notamment la possibilité de quitter un groupe sans en alerter les autres usagers, ou même de sélectionner quels utilisateurs peuvent voir lorsque vous êtes en ligne.

Whatsapp abandonne de nouveaux smartphones

Mais pour certains utilisateurs, la prochaine mise à jour va sonner le glas de l'application... Car, oui, encore une fois, Whatsapp va abandonner toute une sélection d'appareils jugés obsolètes...

Le service annonce ainsi qu'à compter du 31 octobre prochain, il deviendra inaccessible sur toute une série de smartphones. Après avoir abandonné certains iPhone le mois dernier, ce sont des terminaux Android qui sont concernés.

Concrètement, Whatsapp ne sera plus compatible avec les appareils sous Android 4.0.1 et versions précédentes. Cette version d'Android, baptisée Ice Cream Sandwich remonte à octobre 2011 et concerne donc des smartphones relativement anciens.

Voici la liste des appareils les plus populaires qui ont été abandonnés par leurs constructeurs sur Android 4.0.1 et qui ne pourront donc plus profiter de Whatsapp à la fin du mois :

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Tendance Lite

Samsung Galaxy Tendance II

Mini-samsung galaxy

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus F5

LG Optimus L5II

LG Optimus L3II

LG Optimus L7II

LG Optimus F6

LG Optimus F3

LG Optimus L4II

LG Optimus L2II

LG Optimus F3Q

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Sony Xpéria M

Wiko Cinq Five

Wiko Darknight

ZTE Grand S Flex

Lenovo A820

ZTE V956 UMi X2

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

Comme toujours, pour Whatsapp l'explication se situe au niveau de la sécurité qui n'est plus garantie sur ces appareils. Mais en marge, il est également à prendre en compte que Meta ne souhaite plus développer de mises à jour ni suivre d'anciennes versions d'Android pour redistribuer ses ressources humaines et financières vers le support de versions plus récentes et qui concernent davantage d'utilisateurs.