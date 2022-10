Whatsapp : on peut désormais quitter un groupe en douce

La fonctionnalité avait déjà été annoncée il y a plusieurs mois cet été : Whatsapp indiquait qu'il serait possible de quitter un groupe sans en prévenir les autres membres, à l'exception de l'administrateur.

Dans la version 22.22.75 de l'application publiée récemment, on peut constater l'arrivée de quelques nouvelles fonctionnalités, dont celle évoquée plus haut.

Whatsapp confirme que les utilisateurs peuvent ainsi bien discrètement quitter un groupe et que seul l'administrateur en sera informé, ce qui reste logique pour la gestion du groupe en lui-même.

Whatsapp : toujours plus de confidentialité

En marge de cette option, on retrouve d'autres nouveautés :

Les administrateurs peuvent supprimer les messages pour tous les intervenants. Tous les participants peuvent voir qui a supprimé les messages.

les intervenants. Tous les participants peuvent voir qui a supprimé les messages. Il est possible de créer un lien d'appel WhatsApp depuis l'onglet Appels

Les utilisateurs peuvent désormais réagir à un statut via des réactions

via des réactions Il est désormais possible d'annuler "Supprimer pour moi" pendant quelques secondes.

Pour plus de discrétion, Whatsapp propose également aux utilisateurs de sélectionner quels utilisateurs sont autorisés à les voir en ligne, l'option étant progressivement déployée coté serveur.

Il est également désormais possible de bloquer les captures d'écran pour les messages à lecture unique. Jusqu'ici, ces messages éphémères pouvaient être immortalisés via une capture d'écran, ce ne sera plus possible désormais.

Prochainement, Whatsapp devrait permettre aux groupes de passer d'un maximum de 512 à 1000 membres, mais le service n'a pas encore précisé quand ce changement interviendra.