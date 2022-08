WhatsApp sur PC avec une application autonome

Il y a désormais une application native WhatsApp sur Windows qui gagne en autonomie pour des appels et des messages sans la connexion au smartphone.

Sortie de bêta et disponibilité dans le Microsoft Store pour la nouvelle application WhatsApp sur ordinateur équipé de Windows. Comme attendu, elle permet de se passer du smartphone pour utiliser le service de messagerie dans le giron de Meta.

Cette application native pour Windows doit être plus rapide et avec une fiabilité accrue. Elle est donc surtout plus autonome que l'ancienne application WhatsApp Desktop (développée en utilisant le framework Electron) ou WhatsApp Web.

" Continuez à recevoir des notifications et des messages même lorsque votre smartphone est hors ligne ", écrit WhatsApp.

Initialement, un QR code affiché par l'application sur PC demeure à scanner avec le smartphone. En ouvrant WhatsApp sur mobile, il faudra d'abord se rendre dans les réglages et sélectionner les appareils connectés pour la connexion du compte sur ordinateur.

Prochainement sur macOS

WhatsApp souligne qu'une application native WhatsApp pour macOS est toujours en cours de développement. Elle est actuellement proposée en bêta dans le cadre d'un accès anticipé. Par ailleurs, WhatsApp Web depuis le navigateur sur ordinateur ne disparaît pas… mais pour une solution moins autonome.

Rappelons en outre que pour le support multi-device, il est prévu qu'un compte WhatsApp pourra être utilisé sur quatre appareils simultanément, et toujours sans compromission du chiffrement de bout en bout.