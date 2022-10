WhatsApp : ce n'est pas vous, c'est une panne mondiale

Dans le giron du groupe Meta, le très populaire service de messagerie WhatsApp est victime aujourd'hui d'un problème de grande ampleur. Depuis 9h (heure de Paris), les signalements s'affolent sur un outil comme Downdetector avec son corollaire de rapports sur Twitter sur lequel il s'appuie notamment.

WhatsApp se retrouve ainsi largement en tête des tendances sur le réseau social de microblogging et le hashtag #WhatsAppDown est largement repris. Comme à chaque fois, les utilisateurs de Twitter s'en donnent à cœur joie pour des détournements teintés d'humour.

Le problème affecte les utilisateurs de WhatsApp dans le monde entier pour des soucis d'accès. Il se manifeste essentiellement par l'impossibilité d'envoyer des messages. Les autres services de Meta ne sont par contre pas touchés.

Les équipes de Meta sont sur le coup

" Nous sommes conscients que certaines personnes rencontrent actuellement des difficultés pour envoyer des messages et nous nous efforçons de rétablir WhatsApp pour tout le monde aussi rapidement que possible ", déclare un porte-parle de Meta à The Verge.

Sans plus de détails, le problème est répertorié par Meta pour WhatsApp Business qui permet d'avoir une présence commerciale sur WhatsApp. Il est fait mention de perturbations dites majeures pour l'API WhatsApp Business et la capacité d'envoyer des messages via la plateforme.

À souligner qu'un problème touchant l'API Cloud et pour l'envoi de messages avait été annoncé atténué dans un premier temps, avant de repartir de plus belle.

Encore le mois d'octobre

En octobre 2021, une erreur de configuration avait été à l'origine d'une grosse panne qui avait touché WhatsApp, mais aussi Facebook, Instagram, Messenger et Oculus. Elle avait duré près de 6 heures et avait fait chuter le cours de l'action du groupe de Mark Zuckerberg en Bourse. Il n'a pas besoin de cela en ce moment…

Mark Zuckerberg avait présenté ses excuses pour la panne. Elle avait été imputée à des changements de configuration sur les routeurs backbone qui coordonnent le trafic réseau entre les centres de données du groupe. La perturbation du trafic avait eu un effet en cascade sur la façon dont les data centers communiquent et entraînant l'arrêt des services.

Pour la panne qui perturbe WhatsApp aujourd'hui, c'est manifestement un problème de nature différente cette fois-ci.