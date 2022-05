WhatsApp : réactions, gros groupes et fichiers volumineux

WhatsApp déploie les réactions aux messages avec des emojis, et augmente significativement la taille des groupes ainsi que des fichiers à partager.

En introduisant les Communautés le mois dernier, le service de messagerie WhatsApp avait également annoncé le déploiement à venir d'autres nouveautés. Il débute dans le cadre d'une nouvelle version de l'application.

WhatsApp va ainsi permettre de réagir directement aux messages par l'intermédiaire d'emojis. Une possibilité qui aura finalement mis du temps à arriver par rapport à d'autres applications de messagerie. D'après WhatsApp, les réactions ont notamment pour effet de limiter la surcharge des message dans les groupes.

" Nous allons continuer à optimiser cette fonctionnalité en ajoutant un éventail d'expressions encore plus large à l'avenir. " Pour le moment, ce sont six emojis avec les réactions (pouce en l'air, cœur rouge, visage avec des larmes de joie, visage qui pleure, visage avec la bouche ouverte et mains jointes).

La taille des groupes et des fichiers augmente

WhatsApp va par ailleurs doubler la taille maximale d'un groupe de discussion qui passera ainsi de 256 à jusqu'à 512 personnes. À cet effet, il est fait mention d'une mise en place étalée dans le temps. " La création de communautés privées, sûres et sécurisées demande du travail. […] Cette série d'améliorations aidera les personnes et les groupes à rester proches les uns des autres. "

Sans attendre et comme prévu, WhatsApp permet désormais de partager des fichiers d'une taille maximale portée à 2 Go. Une évolution significative dans la mesure où la taille maximale autorisée pour des fichiers était auparavant de 100 Mo. L'envoi se fait toujours avec chiffrement de bout en bout.

L'idée avancée est de favoriser la collaboration au sein des petites entreprises et des groupes scolaires. Un compteur servira à afficher la durée d'un transfert.