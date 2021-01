Wi-Fi 6E : la Wi-Fi Alliance certifie les premiers produits

Le consortium Wi-Fi Alliance annonce la disponibilité de la certification d'interopérabilité et sécurité pour les produits Wi-Fi 6E.

La Wi-Fi Alliance annonce aujourd'hui que la certification pour le Wi-Fi 6E est disponible dans le but d'assurer l'interopérabilité et la sécurité (WPA3) des appareils fonctionnant dans le spectre des 6 GHz. Cela laisse augurer une première vague de certification de produits prenant en charge le Wi-Fi 6E.



Dans sa communication, le consortium cite le cabinet de recherche IDC selon qui le Wi-Fi 6E connaîtra une adoption rapide en 2021, notamment grâce à l'arrivée de nouveaux chipsets Wi-Fi 6E, et dès le premier trimestre pour de nouveaux smartphones et ordinateurs portables.

Rappelons par exemple que le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm est avec modem 5G Snapdragon X60 et composant FastConnnect 6900 pour le support du Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E, avec donc la bande 6 GHz en plus des bandes 2,4 GHz et 5 GHz.

Pour autant, IDC estime que début 2022, seulement 20 % de tous les produits Wi-Fi 6 livrés prendront également en charge le Wi-Fi 6E.

La Wi-Fi Alliance souligne qu'à la suite de la décision de la Commission fédérale américaine des communications d'ouvrir du spectre dans la bande 6 GHz pour le Wi-Fi 6E, les régulateurs de divers pays ont donné leur aval, comme en Europe. Dans d'autres pays tel le Japon, les choses progresseraient rapidement.

Avec le 6 GHz, ce sont jusqu'à sept canaux de 160 MHz pour des applications demandant de grosses ressources. Pour mémoire, les bandes basses apportent une meilleure couverture surfacique, mais les débits augmentent avec les bandes hautes.