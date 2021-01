Wi-Fi 6E et 6 GHz : vers une autorisation au printemps en France

En début de mois, le consortium Wi-Fi Alliance a annoncé la disponibilité de la certification pour le Wi-Fi 6E, avec pour objectif d'assurer l'interopérabilité et la sécurité (WPA3) des appareils fonctionnant dans la bande des 6 GHz.

Le Wi-Fi 6E est une extension du Wi-Fi 6 avec donc l'ajout des fréquences dans la bande des 6 GHz, en plus des fréquences habituelles dans les bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Ce sont toutes des bandes sans licence. Le but demeure de répondre à une augmentation des besoins en débit et en capacité, et d'exploiter une nouvelle bande de fréquences moins saturée.

La Wi-Fi Alliance souligne l'ajout de quatorze canaux de 80 MHz, soit jusqu'à sept canaux de 160 MHz pour des applications demandant de grosse ressources. C'est du moins le cas aux USA avec la décision de la FCC (Federal Communications Commission) d'ouvrir 1200 MHz de la bande 6 GHz (entre 5,925 et 7,125 GHz ) pour l'usage du Wi-Fi.

Une autorisation en France au printemps

En Europe, ce seront 480 MHz supplémentaires dans la bande 6 GHz (5,945 - 6,425 GHz) avec trois canaux de 160 MHz (ou six canaux de 80 MHz). D'après une information de 01net obtenue auprès de l'ANFR (Agence nationale des fréquences), le cadre d'harmonisation européenne fera l'objet d'une transposition rapide en France après mars prochain.

Avec le Wi-Fi 6E, Broadcom fait miroiter 1,4 Gbps à 7 mètres de distance et même avec des obstacles. Le CES 2021 a bien évidemment été l'occasion pour des fabricants de dévoilier de premiers routeurs Wi-Fi 6E à venir, avec par exemple le Nighthawk AXE11000 (RAXE500) de Negear.



Pour ce routeur tri-bande à douze flux, soit quatre flux 6 GHz, quatre flux 5 GHz et quatre flux 2,4 GHz, Netgear a annoncé des débits allant jusqu'à 10,8 Gbps.