Le WiFi 6E coincé par la pénurie de composants, une aubaine pour WiFi 7 ?

Le standard WiFi 6E, extension du WiFi 6, permet l'accès à une nouvelle bande de fréquences en 6 GHz, en plus des bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Cette troisième bande permet de monter encore en débit (avec en contrepartie une plus courte portée) mais aussi de contribuer à désengorger les deux bandes existantes.

S'il s'agit d'une bande hors licence, il a fallu dans certaines régions comme l'Europe harmoniser son usage et lui faire une place parmi d'autres services utilisant déjà la bande 6 GHz.

Cela a conduit à un certain délai dans l'adoption de cette variante du WiFi. Un autre problème est apparu depuis : la pénurie de composants électroniques. Pour le cabinet d'études Dell'Oro, ces différentes contraintes ont fait caler l'adoption du WiFi 6E, au point que les attentes se portent directement sur le WiFi 7 attendu en 2023.

Malgré les lancements de produits WiFi 6E en 2021, la disponibilité n'a pas suivi du fait de la crise des semiconducteurs et les fabricants ont dû choisir leurs priorités de production en privilégiant les produits WiFi 6.

Sachant que les freins à la production de composants électroniques vont perdurer une bonne partie de l'année et que certaines zones géographiques doivent encore lever les contraintes réglementaires pesant sur l'usage de la bande 6 GHz, le WiFi 6E pourrait être condamné avant l'heure.

Le WiFi 7 intégrant les avancées du WiFi 6E, et donc l'usage de la bande 6 GHz, tout en offrant des débits encore supérieurs, les consommateurs et entreprises pourraient bouder l'évolution du WiFi 6 et passer directement à la génération suivante l'an prochain.