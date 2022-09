Wild Hearts : Electronic Arts dévoile son Monster Hunter like

Electronic Arts avait annoncé qu'une nouvelle franchise allait intégrer son catalogue de jeux vidéo, dans un style finalement peu exploité.

L'éditeur évoquait un partenariat noué avec Omega Force et Koei Tecmo pour la création d'un "jeu de chasse". Le titre baptisé Wild Hearts a déjà 4 années de développement au compteur et il se présente comme un équivalent de Monster Hunter, la saga mythique de Capcom.

Le jeu se dévoile ainsi en vidéo et nous présente une partie de son bestiaire et des scènes d'action survoltées dans des décors variés et enchanteurs.

Yosuke Hayashi, vice-président exécutif de KOEI Tecmo Games Co indique: "WILD HEARTS™ nous ouvre les portes d’un monde fantastique aussi sauvage que renversant de beauté. Dans WILD HEARTS™, nous avions pour but de représenter l'évolution, l’hybridation et retranscrire la menace que représentent les kemonos, mais aussi de créer un jeu où le craft serait au cœur de l'expérience. Au fond, nous avons cherché à redéfinir les codes du jeu de chasse aux monstres. Nous avons apporté énormément de soin dans la conception de nos karakuris afin de les intégrer parfaitement aux combats, et nous avons hâte que les joueurs découvrent comment ces puissants mécanismes seront utilisés pour terrasser ces bêtes géantes et progresser dans cet univers."

Le titre plongera les joueurs dans un univers fantastique baptisé Azuma, ancré dans le Japon féodal. La coopération sera de mise pour parvenir à capturer les monstres les plus imposants : jusqu'à 3 joueurs pourront ainsi partir en chasse.

Le jeu sera cross plateforme pour permettre aux joueurs de se retrouver plus facilement. Il sera lancé le 17 février sur PC, Xbox Series et PS5. Mauvaise nouvelle toutefois, le jeu adoptera la nouvelle politique tarifaire des jeux AAA : 69,99€ sur PC et 79,99€ sur consoles.