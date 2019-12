Windows 10 par abonnement : retour de la rumeur avec Microsoft 365 (pour les particuliers)

Windows 10 par abonnement ? Le site WindowsUnited affirme avoir reçu confirmation d'une source fiable que Microsoft 365 pour les particuliers intégrera Windows 10. Il s'agit bien ici du cadre spécifique et facultatif de Microsoft 365 for consumers, sans impact pour les autres utilisateurs.

Grâce à un tel abonnement, Microsoft proposerait des fonctionnalités spéciales de Windows 10 et bonus non disponibles pour le commun des utilisateurs de Windows 10.

Des responsables de Microsoft ont déjà évoqué du bout des lèvres une version grand public de Microsoft 365 et avec une formule par abonnement que cela implique.

Actuellement, Microsoft 365 correspond pour les entreprises à une suite avec Office 365 et Windows 10. Via un abonnement, elle regroupe Office 365, Windows 10 et Enterprise Mobility + Security comprenant une solution de gestion des appareils et applications mobiles (Intune), une intégration à Azure Active Directory.

Mary Jo Foley (ZDNet) a récemment reparlé de Microsoft 365 for consumers en tant que M365 Life (nom de code Alta) avec un lancement qui devrait intervenir au printemps prochain. Pour Microsoft 365 Life, elle a toutefois davantage fait allusion à un nouveau nom pour Office 365 Personal ou Home, avec l'intégration d'un gestionnaire de mots de passe, ainsi qu'une version " life " de la plateforme collaborative Teams.

Par contre, elle n'a pas fait mention de Windows 10 avec Microsoft 365 for consumers, et donc d'un abonnement en rapport.