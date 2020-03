Windows 10 : une vidéo de l'évolution de l'interface utilisateur (avec un nouvel Explorateur ?)

Pour célébrer le milliard d'appareils Windows 10 actifs, Panos Panay, qui est à la tête des équipes Windows Experience et Hardware de Microsoft, a publié une vidéo promotionnelle du groupe. Après quelques logos de Windows, la vidéo arrive rapidement sur l'évolution de l'interface utilisateur de Windows 10 et en particulier pour le menu Démarrer.

Hormis les nouvelles icônes qui commencent déjà à apparaître dans la version actuelle de Windows 10, certains changements présents dans la vidéo ne sont pas d'actualité dans la prochaine et proche version 2004 de Windows 10.

Des modifications sont visibles pour les vignettes - ou tuiles - plus forcément dynamiques (?), l'adaptation et l'uniformisation du thème. Plus généralement, il est mis en avant le travail autour du système de design Fluent Design et l'application de nouveaux codes en la matière.

Dans la courte séquence, il est aussi possible de voir une modernisation du menu contextuel ou encore un nouvel Explorateur de fichiers manifestement plus épuré et lui aussi modernisé. Surprise… alors que l'intégration de OneDrive a la part belle, Microsoft a osé placer Google Drive dans la vidéo. Le nouvel amour né de la collaboration pour la Surface Duo sous Android ?

Certes, il faut avoir l'œil vif pour repérer les indices laissés dans la vidéo dont la qualité sur Instagram n'aide pas. Par ailleurs, il n'est pas à écarter que certains éléments ne soient - et resteront - que des concepts.