Le Microsoft Store de Windows 11 pour les Windows 10 Insiders

Introduit avec Windows 11, le nouveau Microsoft Store sera également proposé sur Windows 10. Le groupe de Redmond avait évoqué une disponibilité pour les utilisateurs de Windows 10 dans les mois à venir. Le calendrier s'accélère.

L'heure n'est pas encore au déploiement pour tous les utilisateurs de Windows 10, mais le Microsoft Store nouvelle formule est désormais diffusé auprès des Windows Insiders avec la préversion de Windows 10 dans le canal Release Preview.

Pour l'ensemble des utilisateurs de Windows 10, une disponibilité est promise pour " bientôt. " A priori, l'attente ne devrait donc pas être longue. Le cas échéant, cela pourrait coïncider avec la proche publication de la version 21H2 de Windows 10.

Rappelons que le nouveau Microsoft Store se veut plus réactif et avec une recherche améliorée qui profite de filtres et catégories, des pages davantage détaillées sur les applications, une meilleure mise en avant des sélections d'applications.

Outre la modernisation du design, c'est également un meilleur accès à des applications Win32 sous forme de programmes d'installation MSI ou EXE, sachant que Microsoft a fait des efforts d'ouverture jusqu'aux navigateurs tiers et stores tiers comme l'Epic Games Store.