Windows 10X sur une Surface Pro 7 en vidéo

Depuis quelques jours, une fuite en ligne d'une build présentée comme quasi finale de Windows 10X est l'occasion d'avoir un premier aperçu visuel en contexte de cette version spéciale de Windows 10. Pour la première fois entrevu à l'automne 2019 avec la présentation de Surface Neo (prototype), Windows 10X devrait être lancé au printemps prochain.

Les plans initiaux de Microsoft ont changé puisque le groupe de Redmond a entériné le fait que Windows 10X fera ses débuts sur des appareils de fabricants avec un seul écran et de type 2-en1, et non sur des appareils à double écran. A priori, en visant le secteur de l'éducation et les entreprises.

Uniquement en préinstallation sur de nouveaux appareils, Windows 10X fera dans un premier temps l'impasse sur le support des applications Win32 et tirera parti du cloud. Cloud PC pourrait éventuellement servir de solution pour des applications Win32.

Un aperçu de Windows 10X sur la Surface Pro 7

Des rumeurs font état d'une première disponibilité de Windows 10X sur des appareils de fabricants tiers à base Intel. C'est en tout cas sur Surface Pro 7 de Microsoft que la build fuitée de Windows 10X tourne dans la vidéo ci-dessous partagée par ADeltaX :

Pour Windows 10X qui est actuellement surtout comparé à Chrome OS, on peut notamment voir le nouveau menu Démarrer qui ressemble à un lanceur d'applications de grande taille au centre de l'écran, avec un accès aux fichiers récents et un large champ de recherche. Les célèbres vignettes sont sacrifiées.

La barre des tâches évolue en se débarrassant du System Tray, tandis que l'Action Center (centre de notifications) donne accès à divers réglages rapides. Globalement, c'est une interface plus épurée et avec un design aux formes plus arrondies. La vidéo propose en outre une démonstration de la navigation tactile ou avec le stylet Surface Pen.



Manifestement, Windows 10X ne se substituera pas à la version usuelle de Windows 10 sur ordinateur et devrait concerner un public bien ciblé. Toutefois, il n'est pas à écarter le fait que certains éléments dans Windows 10X seront répercutés dans Windows 10. Avec le projet Sun Valley pour la refonte du design de l'interface de Windows 10 ?

Microsoft devra bien tenter d'apporter de la cohérence et une uniformisation pour les différentes plateformes.