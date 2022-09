Windows 11 22H2 et Nvidia ne font pas bon ménage

Un souci pour les performances avec des jeux depuis la mise à jour Windows 11 22H2 ? Vous n'êtes pas les seuls et Nvidia a une solution.

Depuis la semaine dernière, Microsoft propose la première grosse mise à jour annuelle de son système d'exploitation Windows 11. Autrement connue en tant que Windows 11 22H2, la mise à jour 2022 de Windows 11 a fait sourciller des utilisateurs équipés avec des cartes graphiques Nvidia. En particulier, des joueurs.

Lors de parties avec des jeux, certains d'entre eux ont en effet signalé des problèmes d'ampleur au niveau des performances avec des saccades, des ralentissements et une chute brutale de fps pour le nombre d'images par seconde.

" Je viens de passer à la version 22H2 de Windows 11 et j'ai affaire à des fps extrêmement instables dans tous mes jeux. J'ai une bonne configuration et je n'ai jamais eu de problèmes auparavant (Ryzen 3600, 1070 Ti, 16 Go de RAM). Les jeux sont pratiquement injouables. "

Multiplication de plaintes

Sur Reddit, un autre joueur touché par des problèmes similaires a fait part de son désarroi : " J'ai aussi de très mauvaises saccades en jouant. PC tout neuf et il fonctionnait bien avant cette mise à jour. i9-12900k, 3080 Ti. S'il vous plaît, corrigez ça. "

Des plaintes sont également apparues sur les sites de Microsoft pour la communauté d'utilisateurs. Un signalement porte par exemple sur un usage CPU qui a baissé de manière spectaculaire depuis Windows 11 22H1, à seulement 5 % en jouant alors qu'il était auparavant entre 50 % et 60 %. Forcément, il y a un énorme lag.

Face à de tels commentaires, Nvidia a indiqué travaillé sur un correctif et a pointé du doigt l'ajout de nouveaux outils de débogage graphique dans Windows 11 22H2 qui se déclenchent par inadvertance. " Cela entraîne une baisse des performances pour les jeux pour certains utilisateurs. "

Nvidia a une solution

Finalement, Nvidia publie une mise à jour GeForce Experience (GFE) en version 3.26 qui doit résoudre les problèmes. Elle est actuellement en bêta, mais sa publication en version stable devrait intervenir dans le courant de cette semaine.

Le téléchargement peut se faire manuellement depuis le site de Nvdia, ou via l'application GeForce Experience. Le cas échéant, il faut opter pour l'activation des fonctionnalités expérimentales dans les paramètres.

" Certains utilisateurs peuvent observer une baisse des performances dans les jeux ou des applications après la mise à jour Microsoft Windows 11 2022 Update. Effectuez la mise à jour vers la dernière version de Nvidia GeForce Experience v3.26 Beta ", indique Nvidia.

Entre-temps, une solution plus radicale pour des joueurs concernés et passablement énervés a été de revenir en arrière - downgrade - avec la mise à jour Windows 11 22H2.