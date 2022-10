Windows 11 a encore des problèmes avec les processeurs Ryzen

Je t'aime moi non plus, voilà qui pourrait résumer la relation entre Windows 11 et les processeurs AMD.

Le cocktail Windows 11 et processeur AMD Ryzen n'est pas toujours une réussite : après de premiers problèmes de performances, la mise à jour 22H2 pose de nouveaux problèmes avec la dernière génération de CPU de la marque.

Au lancement de Windows 11 21H2 l'année dernière, nombre d'utilisateurs se sont plaint de problèmes de performances sur l'OS. Leur point commun ? Posséder une configuration à base de processeurs AMD Ryzen.

Il s'agissait alors d'un problème repéré dans le CPPC2 (Collaborative Processor Performance Control) qui augmentait la latence du cache L3 avec des pertes de performances allant de 5 à 15% en fonction des usages. AMD recommandait alors de patienter avant de passer à Windows 11 et il aura fallu plusieurs semaines pour que Microsoft corrige le tir avec une mise à jour dédiée.

Windows 22H2 : le retour des problèmes pour les CPU Ryzen

Aujourd'hui, c'est un nouveau problème similaire qui frappe Windows 22H2 et qui cible plus particulièrement les processeurs AMD Ryzen séries 7000 fraichement sortis sur le marché..

Cette fois, il apparait que la configuration du double Core Compute Die (CCD) des processeurs Ryzen 7000 entraine un dérapage du planificateur de threads qui affecte alors les performances et réduit ainsi le taux d'images par seconde.

En désactivant le deuxième CCD(qui contient 8 coeurs sur l'architecture Zen 4) via la gestion du SMT , on assiste à une hausse des performances... Un processeur AMD Ryzen 7000 avec seulement 8 coeurs actifs serait plus performant que le même processeur avec ses 16 coeurs activés.

Selon plusieurs remontées, le problème ne serait pas propre aux Ryzen 7000 et aurait également été constaté sur certains processeurs Ryzen 3000. Après des analyses approfondies, le problème serait plus fréquent sur Windows 11 22H2, mais les anciennes versions entraineraient malgré tout un problème de performances, bien qu'il soit plus réduit. C'est notamment dans les jeux que le phénomène est le plus flagrant.

Microsoft n'a pas encore communiqué sur le problème, mais pourrait proposer un patch correctif d'ici quelques jours.