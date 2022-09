AMD lance ses Ryzen 7000: prix et disponibilités en France

AMD a finalement lancé ses nouveaux processeurs Ryzen 7000 qui exploitent la nouvelle architecture Zen 4 qui permettrait à la marque de s'imposer plus facilement auprès des joueurs.

Au menu de cette nouvelle génération de puces : de la gravure en 5 nm, des cadences révisées à la hausse, toujours plus de mémoire cache et un nouveau socket AM5 avec la prise en charge de la DDR5 et du PCIe Gen 5.

La marque a annoncé 4 références disponibles dès maintenant et qui devraient couvrir tous les usages et besoins. AMD évoque des performances jusqu'à 15% supérieures à la génération précédente.

4 processeurs lancés

Les 4 références lancées sont les suivantes :

Ryzen 9 7950X

16 coeurs CPU

32 Threads

Fréquence de base 4.5 GHz / Boost : 5,7 GHz

Cache : 80 MB

Prise en charge de la DDR5 et du PCIe 5.0

TDP : 170W

Ryzen 9 7900X

12 coeurs CPU

24 Threads

Fréquence de base 4.7 GHz / Boost : 5,6 GHz

Cache : 76 MB

Prise en charge de la DDR5 et du PCIe 5.0

TDP : 170W

Ryzen 7 7700X

8 coeurs CPU

16 Threads

Fréquence de base 4.5 GHz / Boost : 5,4 GHz

Cache : 40 MB

Prise en charge de la DDR5 et du PCIe 5.0

TDP : 105W

Ryzen 5 7600X

6 coeurs CPU

12 Threads

Fréquence de base 4.7 GHz / Boost : 5,3 GHz

Cache : 38MB

Prise en charge de la DDR5 et du PCIe 5.0

TDP : 105W

Disponibilité immédiate et prix respectés

Les prix de lancement annoncés sont les suivants :

Ryzen 9 7950X : 869,58€

Ryzen 9 7900X : 682,98€

Ryzen 7 7700X : 496,37€

Ryzen 5 7600X : 374,96€

Force est de constater que les prix sont respectés dans l'ensemble, ou se voient même inférieurs aux tarifs conseillés par AMD pour l'instant.

AMD a profité du lancement pour dévoiler les fonctionnalités de l'iGPU RDNA 2 intégré à ses puces Ryzen 7000, qui constitue une des grosses nouveautés de l'architecture Zen 4.

Jusqu'ici réservé aux processeurs mobiles, l'ajout de l'iGPU fait entrer deux unités de calculs RDNA 2 au sein des processeurs. l'iGPU se loge dans la matrice IOD et devrait permettre de proposer une prise en charge graphique légère qui fera l'appoint, mais ne devrait pas permettre de véritablement proposer des sessions de gaming intenses.

On parle ici de performances assez modestes : 0,563 TFLOPS en simple précision. À titre de comparaison, la Radeon 680M délivre 3,7 TFLOPS FP32.

Néanmoins l'iGPU devrait trouver son utilité avec la prise en charge de l'encodage et du décodage des codecs H.264 et H.265 et AV1.

Au passage, on note que les partenaires sont également bien au rendez-vous avec une foule de cartes mères compatibles proposées et deux chipsets AMD X670 et B660.

Les Ryzen 7000 ne seront pas seuls trop longtemps sur le marché : Intel prépare la sortie de ses processeurs de 13e génération Raptor Lake et cette fin d'année s'annonce donc particulièrement intéressante sur le marché de l'informatique. Il nous tarde ainsi de voir les deux monstres d'AMD et Intel s'affronter dans les benchmarks.