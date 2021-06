Windows 11 : les applications Android grâce à Amazon, Intel et Windows Subsystem for Android

Avec sous le capot un Windows Subsystem for Android, Windows 11 prépare l'arrivée d'applications Android. Microsoft a noué un partenariat avec Amazon et a travaillé avec Intel.

C'est l'une des surprises à l'occasion de la présentation de Windows 11. Dans le cadre d'un partenariat avec Amazon et pour le Microsoft Store, Microsoft a annoncé que les utilisateurs pourront y découvrir et obtenir des applications et jeux Android grâce à l'Amazon Appstore.

Amazon indique qu'une sélection initiale de l'Amazon Appstore sera disponible d'ici la fin de l'année. " Les utilisateurs de Microsoft pourront découvrir une sélection d'applications Android dans le Microsoft Store sur Windows 11 et les télécharger via l'Amazon Appstore. "

Pour ces applications, la recherche et la navigation seront intégrées dans le Microsoft Store. La possibilité d'exécuter des applications Android sur Windows 11 tirera parti d'une technologie Intel Bridge.

Cette technologie est présentée comme un environnement d'exécution post-compilateur permettant aux applications de fonctionner nativement sur des systèmes x86. Le but est de traduire les applications Android compilées pour d'autres plateformes en instructions x86.

Microsoft explique que la plupart des applications Android sont conçues pour les processeurs ARM, et c'est un travail qui a été mené avec Intel pour utiliser sa technologie Intel Bridge. Cela étant, l'exécution pourra se faire sur des PC Intel et AMD. Elle sera évidemment superflue sur des appareils ARM.

Windows Subsystem for Android

Sous le capot et pour une exécution à la manière de n'importe quelle autre application Windows avec une intégration directement dans l'interface utilisateur du système d'exploitation, Microsoft a répliqué le travail effectué avec la couche de compatibilité Windows Subsystem for Linux pour mettre au point un sous-système Windows pour Android.

Ce Windows Subsystem for Android repose sur la création d'une " application native proxy qui manipule le bridge (ndlr : pont) entre le modèle d'application Android et le modèle d'application Windows. " Les applications Android s'exécutent dans une machine virtuelle qui fournit une compatibilité avec Android Open Source Project (AOSP).

Le support des claviers, souris et autres stylets est au rendez-vous, de même que les casques Bluetooth pour l'audio. En rappelant que AOSP… c'est sans la nécessité du support des Google Play Services.