Windows 11 : Microsoft aime Apple

Avec son système d'exploitation Windows 11, Microsoft parvient à intégrer davantage d'applications et de services d'Apple.

Alors que le déploiement de la mise à jour 22H2 de Windows 11 suit sont cours et avec rapidement d'autres nouveautés comme la très attendue prise en charge native des onglets dans l'Explorateur de fichiers, Microsoft souligne encore une fois son intention de faire de Windows une plateforme ouverte.

Cette ouverture a déjà pris diverses formes du côté des smartphones Android ou même pour l'exécution des applications Android. Microsoft se tourne également du côté d'Apple dans le cadre d'un partenariat et affiche son intention de satisfaire les utilisateurs d'iPhone sur Windows et Xbox. Tout un programme...

iCloud dans l'application Photos

Directement dans son application Photos sur Windows 11, Microsoft va ainsi intégrer iCloud Photos d'Apple. En plus d'afficher, d'organiser et de partager les photos du PC et de OneDrive, ce sera de la même manière un accès aux photos iCloud.

Pour le moment, cette intégration fait l'objet d'un test dans le cadre du programme Windows Insider (canal Dev). Une mise à jour de l'application Photos est diffusée et une connexion à l'application iCloud pour Windows sur PC - disponible dans le Microsoft Store - est nécessaire. Le commun des utilisateurs de Windows 11 devrait être concerné en novembre.

Apple TV et Apple Music pour Windows

L'année prochaine, ce sont les applications Apple TV et Apple Music qui seront lancées sur Windows 11. Cela devrait par ailleurs sonner le glas de l'ancienne application iTunes sur Windows. Des préversions seront au préalable disponibles dans le Microsoft Store.

Signe que ce n'est pas une annonce qui tombera finalement à l'eau ou s'éternisera avant de se concrétiser comme cela a pu être le cas par le passé, l'application Apple Music est d'ores et déjà disponible sur console de jeu Xbox. C'était déjà le cas pour l'application Apple TV.

Il est sûr que des applications natives Apple Music et Apple TV pour Windows seront une bien meilleure solution pour les utilisateurs concernés. Cela autant, Microsoft a encore du chemin à faire pour des interactions avancées avec l'iPhone. Si Apple le veut bien.