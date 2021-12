Windows 11 : Microsoft met de l'eau dans son vin pour le navigateur par défaut

Après un changement controversé, Windows 11 va permettre de modifier plus facilement le navigateur web par défaut.

C'est une modification qui vient d'apparaître avec la build 22509 de Windows 11 proposée dans le canal Dev pour les Windows Insiders. Elle n'avait pas été listée dans les notes de version. Dans les paramètres des applications par défaut, un bouton permet de modifier le navigateur par défaut d'une manière similaire à Windows 10.

En l'occurrence et afin d'opter pour autre chose que Microsoft Edge, ce bouton valide en un clic pour le nouveau navigateur l'association de fichiers et types de liens .htm, .html, HTTP et HTTPS.

Windows build 22509 has a new browser [Set default] button. ? pic.twitter.com/kRDFPKfJMv — Rafael Rivera (@WithinRafael) December 1, 2021

Microsoft a confirmé à The Verge qui s'agit de " simplifier la possibilité de définir le navigateur par défaut. " Pourquoi diable avoir voulu la complexifier alors ?

Le panorama pour les types de fichiers ne sera peut-être pas suffisamment complet aux yeux de tous, mais cela devrait permettre à Microsoft de calmer quelques critiques… même si d'autres persistent.

Initialement, Microsoft a défendu son choix avec Windows 11 de rendre au final plus pénible le changement des applications par défaut en évoquant des retours d'utilisateurs pour davantage de personnalisation et un contrôle plus granulaire.