Windows 11 : Microsoft bloquera le contournement de liens Edge

Si un porte-parole de Microsoft déclare que la plateforme Windows est ouverte aux applications et services tiers, y compris divers navigateurs web, il ajoute dans une déclaration à The Verge que : " Lorsque nous sommes informés d'une redirection inappropriée, nous publions un correctif. "

Ce correctif a été repéré et médiatisé par le développeur de l'application EdgeDeflector. Le propos de cette application est d'intercepter des URI de type microsoft-edge qui forcent l'ouverture de liens dans Microsoft Edge, afin de les reformater en liens web usuels et les transmettre à Windows.

En conséquence, une ouverture peut se faire avec le navigateur web par défaut de Windows… qui n'a pas nécessairement été défini par l'utilisateur comme Microsoft Edge.

Haro sur les contournements pour microsoft-edge://

Il s'avère qu'avec la build 22494 de Windows 11 (Windows Insider Preview) et donc pour une future mise à jour de Windows 11, il n'est plus possible de " contourner Microsoft Edge en utilisant des applications comme EdgeDeflector ", a déploré Daniel Aleksandersen.

Windows 11 blocks Edge competitors from opening links as the default browserhttps://t.co/Aub7wXSkWc — Ctrl blog (@CtrlBlog) November 11, 2021

Le protocole microsoft-edge:// se retrouve notamment avec la fonctionnalité " Actualités et champs d'intérêt " dans Windows 10 et pour le panneau des widgets dans Windows 11. Sans oublier la recherche depuis la barre des tâches.

On se souviendra par ailleurs de la solution de contournement implémentée dans Firefox pour en faciliter le paramétrage en un clic en tant que navigateur par défaut de Windows. Elle n'est pas d'actualité avec Firefox depuis le Microsoft Store (via un paquet MSIX).

" Pour les utilisateurs, la meilleure action consiste à se plaindre auprès de leur autorité antitrust locale ou passer à Linux. Votre navigateur web est probablement l'application la plus importante que vous utilisez régulièrement. Microsoft a clairement indiqué que ses priorités pour Windows ne correspondent pas à celles de ses utilisateurs ", assène le créateur de EdgeDeflector.