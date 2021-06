Windows 11 : l'upgrade depuis Windows 7 serait gratuit

La question se pose-t-elle avec le vieux Windows 7 ? La mise à niveau vers Windows 11 serait possible et gratuite.

Avec la fuite d'une préversion de Windows 11, plusieurs informations et suppositions commencent à circuler de manière forcément officieuse. Il faudra attendre l'annonce du 24 juin de Microsoft afin de savoir ce qu'il en est exactement avec le nouveau Windows.

Pour le moment, Windows 11 semble surtout être un déversoir du travail réalisé au niveau de l'interface utilisateur dans le cadre du développement de Windows 10X que Microsoft a finalement abandonné. Sachant que Windows 10X devait être une version spéciale de Windows 10 plus légère et axée sur la simplification.

crédits : The Verge

Les apparences sont peut-être trompeuses… ou pas. Il n'est pas clair non plus si Windows 11 ne serait pas un renommage de la mise à jour de fonctionnalité automnale 21H2 de Windows 10.

Un upgrade depuis les Windows même en fin de support

D'après XDA Developers, la mise à niveau vers Windows 11 depuis Windows 10 sera bel et bien - et évidemment - possible, mais également depuis Windows 8.1 et Windows 7. Une migration depuis Windows 7 vers Windows 11 serait en outre gratuite.

On se souviendra qu'initialement, Microsoft avait limité dans le temps la gratuité pour une mise à niveau de Windows 7 vers Windows 10. Dans les faits, elle a perduré pour amener le plus grand monde sur un même environnement.

Patron de Microsoft et depuis peu également président du conseil d'administration du groupe, Satya Nadella avait dévoilé en avril que Windows 10 équipe plus de 1,3 milliard d'appareils actifs par mois dans le monde.