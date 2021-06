Nouveau Windows : Microsoft publie une vidéo... de 11 minutes

Une vidéo de Microsoft de 11 minutes pour ne rien dévoiler et faire du buzz concernant un événement centré sur la prochaine génération de Windows. Windows 11 ?

Microsoft fait du buzz autour de son événement du 24 juin pour présenter ce qui est introduit comme la prochaine génération de Windows. Patron du groupe, Satya Nadella avait déjà fait allusion avec emphase à l'une des plus importantes mises à jour de Windows de la décennie.

" Je l'héberge moi-même depuis quelques mois et je suis très enthousiaste à l'idée de la prochaine génération de Windows. " Vraisemblablement, il s'agira de mettre en application le travail réalisé dans le cadre du projet au nom de code Sun Valley, avec notamment ce fameux rajeunissement visuel et un nouveau Microsoft Store. Et aussi une surprise cloud ?

La refonte du design de l'interface du système d'exploitation ne se montre pas encore de manière officielle dans la vidéo fraîchement publiée par Microsoft qui dure pourtant 11 minutes. Elle est assez étrange avec un remix dit slo-fi des sons de démarrage de Windows 95, XP et Windows 7.

Quasiment une sorte de vidéo de méditation avec des paysages et images qui collent aux anciennes versions de Windows et leurs célèbres sons de démarrage joués à une vitesse réduite de 4000 %. La vidéo se termine par l'invitation à rejoindre l'événement du 24 juin.

Du pur buzz donc qui n'est pas si coutumier de la part de Microsoft. Les éléments de la vidéo qui titillent sont le logo de Windows retravaillé déjà entrevu et cette durée de vidéo de 11 minutes. Un nouvel indice que la prochaine génération de Windows sera Windows 11 ? Avec un événement annoncé à 11h (Eastern Time)…

Pour " Windows 11 ", une question qui se pose est de savoir s'il s'agira d'une mise à niveau de Windows 10 ou si Windows 10 vivra sa vie à part en continuant de recevoir des mises à jour de fonctionnalité.