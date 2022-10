Windows 11 : les onglets arrivent dans l'explorateur de fichier

Microsoft veut rendre la navigation et la gestion de fichiers plus simple sous Windows 11 et pour ce faire, la marque compte s'inspirer des navigateurs Internet et de macOS en intégrant les onglets.

Des onglets à la sauce MacOS

La marque avait déjà officialisé la fonctionnalité en avril dernier et la nouvelle avait été particulièrement bien accueillie par les utilisateurs, mais la marque a pris son temps pour développer la fonctionnalité qui doit auparavant profiter d'autres mises à jour plus profondes dans le système.

La gestion des onglets dans l'explorateur de fichiers est déjà diffusée au sein de la build 22621.675 du canal de développement et disponible via la mise à jour KB5019509, ce qui indique que la mise à jour est quasiment prête à s'inviter sur la version stable de Windows 11.

Plutôt que d'ouvrir plusieurs fenêtres pour explorer les fichiers de son système, les utilisateurs peuvent multiplier les onglets et ne plus afficher qu'une seule fenêtre tout en naviguant à travers les espaces sans avoir à les fermer.