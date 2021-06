Windows 11 laisse sur le carreau des éléments de Windows 10

Certains éléments et fonctionnalités habituels avec Windows 10 seront supprimés ou obsolètes dans Windows 11.

Avec Windows 11, des éléments et fonctionnalités de Windows 10 deviendront obsolètes pour le nouveau système d'exploitation qui fera l'impasse dessus. C'est aussi une sorte de petit ménage pour le lequel Microsoft a publié une liste.

Pour le menu Démarrer, Windows 11 fera une croix sur les vignettes dynamiques, les groupes et dossiers d'applications, les applications ou les sites épinglés. La barre des tâches ne reconduira pas l'affichage des contacts et ne pourra être positionnée qu'en bas de l'écran.

Les applications ne pourront plus personnaliser les zones de la barre des tâches et la récente fonctionnalité News & Interests (Actualités et champs d'intérêt) sera sacrifiée au profit de Widgets.

Windows 11 ne déplacera plus le fond d'écran d'un appareil à un autre avec une connexion au compte Microsoft. Sur l'écran de verrouillage, l'état rapide des applications et paramètres associés seront supprimés. Le mode tablette deviendra de l'histoire ancienne.

L'assistant vocal Cortana ne sera plus inclus à la première expérience de démarrage, ni épinglé à la barre des tâches. La fonctionnalité Timeline (Chronologie) sera supprimée, même si une fonctionnalité similaire sera disponible dans Microsoft Edge. Le navigateur Internet Explorer sera désactivé.

Parmi d'autres choses, Microsoft indique également que le mode S (cantonné aux applications du Microsoft Store) ne sera disponible que pour l'édition Famille de Windows 11. Concernant les applications Visionneuse 3D, OneNote pour Windows 10, Paint 3D et Skype, elles ne seront pas installées lors d'une nouvelle installation ou clean install, tout en demeurant disponibles depuis le Microsoft Store.

Cela étant, d'autres applications seront installées par défaut, comme l'application Microsoft Teams qui sera la solution privilégiée à la place de Skype.