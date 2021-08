Windows 11 : un nouveau widget Microsoft 365

Les widgets de Windows 11 gagent un peu d'épaisseur avec un nouveau widget pour Microsoft 365. Microsoft aiguille de plus en plus les Windows Insiders vers le canal Bêta.

Hormis la (petite) mise à jour de la configuration minimale requise et le retour de l'application PC Health Check pour les Windows Insiders, Microsoft diffuse également de nouvelles builds de la préversion de Windows 11 (Dev Channel et Beta Channel).

Elles sont l'occasion d'introduire un widget pour Microsoft 365 - anciennement Office 365 - qui désigne pour rappel un abonnement à la dernière version de Microsoft Office et des services cloud. Le nouveau widget se destine aux utilisateurs professionnels avec une connexion à un compte Azure Active Directory.



" Ce widget permet aux utilisateurs d'accéder à des documents pertinents, des actualités et des enregistrements de réunions et davantage à venir ", écrit Microsoft. Il complète donc un peu le panel des widgets qui sont une nouveauté de Windows 11 et permettent surtout pour le moment de mettre en avant les produits et services de Microsoft.

D'autres widgets sont pour les actualités avec Bing et MSN, le contrôle parental via Microsoft Family Safety, diverses applications de Microsoft comme Photos et autres.

Dans le canal Dev, la dernière build de Windows 11 Insider Preview profite du déploiement d'une mise à jour du Microsoft Store avec une refonte visuelle de la page de la bibliothèque et des améliorations pour Spotlight qui fait la promotion de certains produits.

Cette mise à jour du Microsoft Store sera ultérieurement proposée dans le canal Bêta. " Si vous êtes dans le canal Dev, c'est le bon moment pour envisager de passer au canal Bêta si vous voulez rester sur des builds plus stables de Windows 11 ", indique Microsoft.