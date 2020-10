Windows XP et fuite de code source : Microsoft a pris son temps pour réagir sur GitHub

Fin septembre, le code source de Windows XP - et d'autres anciens produits de Microsoft - a fuité en ligne. Après une courte période d'incertitude, son authenticité a pu être vérifiée par l'entremise d'un développeur se présentant sous l'identité de NTDEV qui a été en mesure de procéder à une compilation.

Il a néanmoins constaté que le code source était incomplet. Certains composants font défaut, notamment winlogon.exe (pour l'ouverture et la fermeture des sessions) et de nombreux drivers.

TorrentFreak a repéré une requête DMCA (Digital Millennium Copyright Act ; loi américaine anti-piratage) pour le retrait du code source présent sur GitHub… qui est dans le giron de Microsoft. Le site note qu'il aura fallu une dizaine de jours à Microsoft pour réagir et finalement obtenir le retrait du dépôt.



Dans la requête, il est indiqué que le code source de Windows XP sur GitHub a été obtenu directement d'un torrent qui a également été supprimé. Nul doute qu'il existe encore de nombreux torrents en la matière.

Selon TorrenFreak, la fuite est d'abord apparue sur 4chan, puis il y a eu des distributions via Mega et torrents, et donc également sur GitHub. A priori, le code source de Windows XP faisait bien avant tout cela l'objet d'échanges privés entre des hackers.