Le PDF pour Portable Document Format est un format incontournable pour créer des fichiers faciles à partager. Il permet aussi d'interdire la modification de vos documents et d’assurer une lecture aisée sur n’importe quel support et système d'exploitation. Le format a été créé par Adobe en 1992 et s'est imposé au niveau mondial. Aujourd’hui, plusieurs solutions existent dans la gestion de ce type de fichier. Wondershare PDFelement de l'éditeur Wondershare fait partie des solutions les plus proches du pack Adobe.

L’installation, comme tous les logiciels de la marque, est facile à mettre en place. Une fois ce dernier installé, on arrive sur un écran d’accueil avec plusieurs icônes possibles :

Fichiers ouverts

Comparer PDF

Combiner PDF

Optimiser PDF

OCR PDF

Conversion PDF

Création PDF

PDF par lot

PDFelement est vraiment une application complète, il est possible de modifier le PDF comme un éditeur de texte, d'utiliser une fonction de reconnaissance de caractères (OCR), de fusionner ou tout simplement de créer un PDF.

Parmi les fonctions souvent utilisées, il est également possible d’ajouter une signature sur des documents nécessitant d’en avoir, elle peut être manuscrite si vous l’avez scannée par exemple.

Vous avez aussi la possibilité d’ajouter des filigranes, mais également de les supprimer de PDF existants en quelques clics. PDFelement permet de créer mais également de convertir des PDF, que ce à partir de ou vers une grande variété de formats largement utilisés, dont Word, Excel, PPT, Epub, Images, etc.

Pour finir, parmi les options importantes, vous pouvez ajouter des mots de passe et des permissions sur vos fichiers afin d'en protéger ou limiter l'accès, pour par exemple empêcher toute modification ou même toute impression.

En conclusion, c’est une excellente alternative à ce qui existe déjà. Sous sa forme payante, il est moins onéreux qu’Adobe. Vous trouverez ainsi Wondershare PDFelement au prix promotionnel de 89 € HT par an au lieu de 129 € HT ou une licence perpétuelle de 119 € HT au lieu de 159 € HT.

Signalons également que Wondershare propose de nombreux autres logiciels comme Filmora, Recoverit, UniConverter, EdrawMax, etc.