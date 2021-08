On réalise régulièrement des vidéos, qu'il s'agisse pour des anniversaires ou des événements de la vie de tous les jours. Par moment on aimerait bien créer des DVD à partager à sa famille ou à ses amis. Ou totalement l’inverse, lorsque l’on vous envoie une vidéo et que vous n’arrivez pas à la lire, trouver le bon logiciel pour le faire. Voilà l’intérêt du logiciel Wondershare UniConverter de l'éditeur Wondershare.

Après l’avoir téléchargé et installé, vous arrivez sur un écran d’accueil où vous avez une multitude d’onglets :

Convertisseur : pour convertir des vidéos ou des images dans un format MP4, MOV, AVI, WMV, FLV, MKV, etc.

Téléchargeur : permet de télécharger des vidéos depuis certains sites internet (YouTube…)



Compresseur vidéo : offre la possibilité de réduire sa taille

Éditeur vidéo : permet de faire des petites modifications, comme la couper en deux



: permet de faire des petites modifications, comme la couper en deux Fusionneur : assemble plusieurs vidéos pour n’en faire qu’une.

Enregistreur d'écran, graveur de DVD et même lecteur.



Wondershare UniConverter est vraiment simple d’utilisation, en quelques clics vous obtiendrez un résultat rapide et satisfaisant. En plus de toutes les possibilités de modifications citées précédemment, une boîte à outils rajoute plusieurs solutions pour améliorer vos vidéos comme l’éditeur de sous-titres ou encore le découpeur intelligent.

La version d’essai vous permet de tester l’application, mais si vous souhaitez passer à la version payante, plusieurs formules s’offrent à vous :

Actuellement, une offre de réduction est en cours avec la possibilité d’acquérir le logiciel Wondershare UniConverter au prix de 84 € au lieu de 104 € avec dans le pack le découpeur intelligent, l’éditeur de filigranes et l’éditeur de sous-titres.

Signalons également que Wondershare propose de nombreux autres logiciels comme Filmora, Recoverit, PDFelement, EdrawMax, etc.