Avions supersoniques XB-1 et Overture : Boom Supersonic fait appel à Rolls-Royce

Boom Supersonic, la start-up basée au Colorado, travaille à la création d'un avion supersonique destiné au transport de passagers pour continuer à faire progresser de façon spectaculaire l'héritage du Concorde. Boom est sur le point de commencer à piloter son XB-1, un avion de démonstration qui testera et permettra de prouver la viabilité de nombreuses technologies qui seront utilisées pour donner vie au modèle principal, Overture.

Ce n’est pas la première fois que Boom et Rolls-Royce travaillent ensemble, les deux sociétés ont eu à ce jour un certain nombre de collaborations différentes sur certains aspects de leur processus de développement. Rolls-Royce a une histoire de développement de moteurs pour des applications d'avions civils remontant à la Seconde Guerre mondiale et est le deuxième plus grand fabricant de moteurs d'avions au monde. L’Overture se veut l’avion de passagers le plus rapide au monde, les vols prenant la moitié du temps qu’ils effectuent sur des jets commerciaux conventionnels. La société vise à fournir un service de classe affaires essentiellement dédié à une clientèle de voyageurs d'affaires fréquents, et de le faire dans les cinq à dix prochaines années.

L'avion supersonique de démonstration XB-1 devrait être révélé le 7 octobre 2020, c’est la première fois que nous aurons un aperçu entièrement fonctionnel de ce dernier. Signalons également que la NASA prépare de son côté son X-59, un avion supersonique qui s'envolera en 2021.