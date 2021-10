Xiaomi 11T et 11T Pro : la montre Mi Watch Lite et une protection offertes pour l'achat du smartphone

Un super bon plan est proposé par Xiaomi. Si vous achetez un de leurs derniers smartphones Xiaomi 11T ou Xiaomi 11T Pro vous pouvez bénéficier d'une montre connectée Mi Watch Lite et d'une cover gratuitement.

Pour rappel, le smartphone Xiaomi 11T Pro dispose d'un écran de 6,67" AMOLED FHD+ et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est animé par un processeur Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace de stockage. Au niveau de la photo, il est doté d'un capteur principal de 108 MP, d'un ultra grand angle de 8 MP et d'un zoom de 5 MP. En façade, on observe une caméra de 16 MP.

Sur le smartphone, l’OS MIUI 12.5 est installé et basé sur Android 11. Le Xiaomi 11T Pro est compatible Bluetooth 5.2 et WiFi 6. Enfin, sa batterie de 5000 mAh permet une bonne autonomie et il est équipé d'un chargeur rapide plus puissant de 120 W qui permet une recharge en 17 minutes.

Sur le site de Boulanger, vous trouverez d'une part le Xiaomi 11T 8+128 Go au prix de 569 € et le Xiaomi 11T Pro 8+256 Go à 699 €, les deux avec la montre connectée Mi Watch Lite et une cover offertes. Vous trouverez plus d'information sur cette offre ici.





Signalons également que le site officiel Mi a pris des couleurs orange, Halloween is come ! Plein de promotions sont valables jusqu'au 31 octobre, dont vous trouverez ci-dessous notre sélection :

Smartphone

Divers

