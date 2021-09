Xiaomi 11T et 11T Pro : les smartphones avec charge 120W annoncés en France

Les smartphones Xiaomi 11T et 11T Pro, avec leur capteur photo 108 megapixels et leur batterie 5000 mAh, s'apprêtent à débarquer en France.

Après une présentation en Chine, les smartphones Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro sont annoncés en France et combinent plusieurs atouts dans leur fiche technique.

Tous deux proposeront un affichage 6,67 pouces AMOLED FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz et support du HDR10+. La version Pro apporte en plus le support du Dolby Vision.

L'affichage des modèles présente un poinçon centrée pour le capteur photo à selfies.

Pour accompagner la partie multimédia, les haut-parleurs, sur les tranches supérieure et inférieure, sont optimisés avec Harman Kardon et supportent le Dolby Atmos. On profitera aussi de l'Audio zoom mettant en valeur le son de la partie zoomée.

Deux SoC 5G, deux charges filaires



Le Xiaomi 11T propose un SoC Dimensity 1200 avec 8 Go de RAM quand le Xiaomi 11T Pro embarque un SoC Snapdragon 888 avec jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le bloc photo est similaire pour les deux modèles avec un capteur principal 108 megapixels, un ultra grand angle de 8 megapixels et un capteur télémacro 5 megapixels assurant un zoom x2 sans perte, le tout épaulé par l'intelligence artificielle.

L'autre différence porte sur la charge de la batterie de 5000 mAh. Le Xiaomi 11T supporte une charge 67W tandis que le Xiaomi 11T Pro proposera la fameuse HyperCharge 120W qui assure une charge complète en 17 minutes seulement.

Xiaomi promet que la batterie conservera toujours au moins 80% de sa capacité après 800 cycles de charge.

Pour les précommandes (du 28 septembre au 11 octobre), Xiaomi propose en cadeau une trottinette électrique Mi Electric Scooter Essential à l'achat des smartphones.

Les prix pour l'Europe démarreront à 569 € pour le Xiaomi 11T en version 8 / 128 Go et à 599 € pour le modèle 8 Go / 256 Go.

Le Xiaomi 11T Pro débute pour sa part à 669 € avec une configuration 8 / 128 Go (attention, pour cette variante qu'on ne trouvera que sur Mi.com, les précommandes démarrent le 30 septembre) et grimpe à 699 € pour la version avec 8 Go / 256 Go.