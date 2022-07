Xiaomi 12 en version Lite pour le marché international

La semaine dernière, Xiaomi a dévoilé en Chine la série Xiaomi 12S avec Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm et partenariat Leica, dont le smartphone 12S Ultra équipé d'un capteur photo principal d'un pouce. C'est aujourd'hui pour le marché international que la marque annonce le Xiaomi 12 Lite.

Le smartphone Xiaomi 12 Lite visera donc à compléter la série Xiaomi 12 avec l'appareil éponyme et le Xiaomi 12 Pro lancés en France fin mars dernier. Point de Snapdragon 8 Gen 1 cette fois-ci, mais un Snapdragon 778G. Avec 5G et Wi-Fi 6, le SoC est associé à jusqu'à 8 Go de RAM (LPDDR4X) et 256 Go de stockage en UFS 2.2.

L'appareil affiche sur un écran AMOLED de 6,55 pouces avec ratio 20:9 et définition FHD+. Compatible HDR10+ et Dolby Vision, il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz et luminosité maximale de 950 cd/m².

Pesant 173 g et épais de 7,29 mm, le Xiaomi 12 Lite embarque une batterie de 4300 mAh avec charge rapide filaire de 67 W. Une charge complète de 0 à 100 % est promise en 41 minutes. Un algorithme Xiaomi AdaptiveCharge permet d'optimiser la stratégie de charge tout au long de la nuit pour une charge complète juste avant le réveil de l'utilisateur.

Pas encore les prix en euros

Le capteur photo avant est de 32 mégapixels. À l'arrière, c'est un module principal Samsung HM2 de 108 mégapixels d'une taille de 1/1,52" avec résolution maximale de 12000 x 9000 pixels, technologie de pixel binning pour fusionner 9 pixels en 1 (avec des pixels de 0,7 µm). Il est associé à un ultra grand-angle (120°) de 8 mégapixels et macro de 2 mégapixels.

Xiaomi met en avant la partie selfie avec des algorithmes spécifiques, la présence d'outils de traitement d'image pour la publication de photos et vidéos sur les réseaux sociaux, un mode Vlog.

Le Xiaomi 12 Lite est pour le moment annoncé avec des prix en dollars US :