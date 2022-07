Xiaomi 12S Ultra : le nouveau champion des smartphones avec Leica et Sony IMX989 de 1 pouce

Le Xiaomi 12S Ultra se dévoile avec son grand capteur Sony IMX989 de 1 pouce et son partenariat avec Leica.

A son tour, le groupe Xiaomi peut se targuer de profiter des optimisations d'un spécialiste de la photo pour les capteurs de ses smartphones. Le partenariat avec Leica doit lui permettre de renforcer les qualités de cette fonctionnalité toujours très demandée par le public.

Le Xiaomi 12S Ultra est l'occasion de mettre en application cette expertise avec en outre l'intégration d'un capteur photo principal de 1 pouce représenté par le module Sony IMX989.

Ces nouveautés sont mises en valeur dans l'énorme bloc photo au dos du smartphone qui place le capteur principal de 50 megapixels au centre et l'entoure de deux autres modules (deux Sony IMX585), un ultra grand angle de 48 megapixels et un zoom périscopique de 48 megapixels capable d'un zoom hybride permettant un grossissement jusqu'à x120.

Au capteur principal est associé une lentille de 8 éléments (contre 5 à 6 éléments habituellement) pour une meilleure qualité visuelle. Des filtres Leica pourront apporter une identité supplémentaire tandis que la gestion du format RAW 10-bit donnera tout loisir pour éditer les clichés.

Une fiche technique très relevée sauf pour la charge rapide

Le Xiaomi 12S Ultra se dote d'un affichage 6,73 pouces AMOLED QHD+ avec rafraîchissement dynamique 120 Hz et luminosité maximale de 1500 nit tandis que l'on trouvera à bord un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 avec système de refroidissement pour évacuer la chaleur efficacement.

Le SoC apporte la compatibilité 5G et le support des connectivités sans fil WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC...A noter que la coque est certifiée IP68 et donc protégée contre les éclaboussures, immersions courtes et infiltrations de poussière.

Le smartphone embarque également les puces dédiées Surge P1 pour la charge rapide (toujours de 67W en filaire et 50W en sans fil, avec charge sans fil inversée de 10W) de la batterie de 4680 mAh et Surge G1 pour la gestion de la batterie.

Le Xiaomi 12S Ultra tourne sous Android 12 avec la surcouche MIUI 13 et est proposé en plusieurs versions selon la configuration mémoire :

Xiaomi 12S Ultra 8 / 256 Go : 5999 yuans (860 € environ)

(860 € environ) Xiaomi 12S Ultra 12 / 256 Go : 6499 yuans (930 € environ)

(930 € environ) Xiaomi 12S Ultra 12 512 Go : 6999 yuans (1000 € environ)

Cela promet des tarifs élevés et tirant vers l'ultra premium pour les versions internationales.