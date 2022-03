Le smartphone Xiaomi 12 au prix exceptionnel de seulement 487 € (France)

Xiaomi a présenté il y a quelques semaines son nouveau smartphone fer de lance avec le Xiaomi 12 que nous avons d'ailleurs testé.

Pour rappel, le Xiaomi 12 intègre le tout nouveau Soc Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm épaulé par 8 à 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 à 256 Go de stockage UFS 3.1. Il possède une dalle AMOLED de qualité A+, pour un écran de 6,28 pouces d'une définition FHD+ (2400 x 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1100 cd/m².

Le Xiaomi 12 intègre également des haut-parleurs stéréo Harman Kardon et Dolby Atmos.

Au niveau photographie, on trouve à l'avant un capteur 32 mégapixels. À l'arrière, le Xiaomi 12 affiche un Sony IMX766 de 50 mégapixels associé à un ultra grand-angle (123°) de 13 mégapixels et à un télémacro de 5 mégapixels.

Le Xiaomi 12 possède une batterie de 4500 mAh avec charge filaire de 67 W et sans fil de 50 W.

Dans le cadre du 12e anniversaire d'AliExpress, Xiaomi propose sur sa boutique officielle un prix exceptionnel sur le Xiaomi 12 8+128 Go qui est affiché à seulement 487 € avec le code SDFRP019 et un coupon de 2 € à récupérer sur le site. L'expédition se fait gratuitement depuis la France en 5 jours (les versions 8+256Go et 12+256 Go ne sont pas disponibles). Que demander de plus !!

Et si vous recherchez plus de produits en promotion chez AliExpress pour leur anniversaire, n'hésitez pas à consulter notre bon plan dédié publié ce jour avec des promotions jusqu'à -70% !