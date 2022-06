Xiaomi 12S Ultra : le capteur Sony IMX989 de 1 pouce confirmé !

Le fabricant Xiaomi prépare une nouvelle déclinaison de sa gamme de smartphones de référence et s'apprête à lever le voile sur la série Xiaomi 12S qui occupera le terrain avant l'arrivée du Xiaomi 13.

Elle devrait être composée du Xiaomi 12S, du Xiaomi 12S Pro mais aussi d'un Xiaomi 12S Ultra dont l'existence est désormais confirmée dans un teaser. Il semble qu'il ne fasse qu'un avec le Xiaomi 12 Ultra déjà évoqué à plusieurs reprises avec un argument de poids : un capteur photo de 1 pouce.

Xiaomi confirme ce point de la fiche technique en annonçant la présence du nouveau module photo Sony IMX989 dans son Xiaomi 12S Ultra. Avec une telle diagonale, le capteur pourra capter plus de lumière en conditions difficiles, donnant des photos plus nettes et de qualité.

Le partenariat avec Leica sera également utilisé pour optimiser les qualités photo du smartphone. On se souvient que la marque a lancé l'an dernier son propre smartphone Leica Leitz Phone 1 avec déjà un capteur 1 pouce à bord.

Une fiche technique impressionnante

Le module IMX989 sera de 50 megapixels et sera accompagné d'un capteur 48 megapixels ultra grand angle. On trouvera également deux capteurs pour le zoom, le tout agencé dans un énorme bloc photo.

Le Xiaomi 12S Ultra devrait en outre offrir un affichage AMOLED 6,6 pouces QHD+ avec rafraîchissement d'écran 120 Hz et le SoC premium Snapdragon 8+ Gen 1 associé à jusqu'à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

On pourra enfin compter sur une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide 120W qui reste rare sur les smartphones de Xiaomi. Le modèle promet donc beaucoup et devrait avoir un prix plutôt salé.