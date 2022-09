Xiaomi 12T et 12TPro : les fiches techniques et prix en fuite !

Les fiches techniques des Xiaomi 12T et 12T Pro se sont déjà retrouvées sur la toile.

Xiaomi prépare le successeur de son Xiaomi 12, et nous devrions non pas avoir immédiatement droit à un Xiaomi 13 mais plutôt à une gamme "T" à l'image des gammes "S" proposées chez Apple.

Xiaomi 12T Pro : le capteur 200 Mp se confirme

Le site WinFuture a d'ailleurs mis la main sur ce qui est présenté comme la fiche technique du Xiaomi 12T et 12 T Pro, avec quelques belles surprises à la clé.

Selon le site, les deux téléphones sous Android partageraient beaucoup de caractéristiques, à commencer par un grand-écran OLED de 6,67 pouces affichant une définition de 2710 x 1220 pixels, un taux de rafraichissement de 120 Hz, ainsi qu'une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 120W.

Les appareils proposeraient une caméra selfie de 20 mégapixels, et chose étonnante compte tenu de l'orientation haut de gamme des dispositifs, le châssis serait en plastique et non en aluminium.

Deux smartphones, deux SoC

En interne, la version 12T Pro retrouverait un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 soit l'actuel processeur le plus puissant du marché. Il serait couplé à 8 ou 12 Go de RAM en fonction des déclinaisons des appareils.

Le Xiaomi 12 T Pro profiterait par ailleurs d'une belle amélioration avec un capteur photo principal de 200 mégapixels f/1.69, qui sera associé à un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels.

Du côté du Xiaomi 12T, la marque aurait fait le choix d'un SoC Mediatek Dimensity 8100 et un capteur photo principal de 108 mégapixels f/1,65.

Selon WinFuture, les prix des deux appareils seraient de 649 et 849 € pour les versions de base embarquant 64 Go de stockage. L'officialisation des Xiaomi 12T et 12T Pro pourrait intervenir dans le courant de cette semaine.