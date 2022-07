Le Xiaomi Smart Band 7 Pro avec GPS intégré

Alors que son bracelet connecté Smart Band 7 vient à peine de débarquer en France, Xiaomi dévoile un nouveau modèle Smart Band 7 Pro. Il est introduit dans le cadre de la présentation en Chine de la série Xiaomi 12S avec Snapdragon 8+ Gen 1 et partenariat Leica, dont le smartphone 12S Ultra équipé d'un capteur photo principal d'un pouce (Sony IMX989 de 50,3 mégapixels ; photosites de 3.2µm avec fusion 4-en-1 ; objectif grand-angle 23 mm).

En plus de sa forme, ce modèle Pro du Xiaomi Band 7 brouille un peu plus la frontière avec une montre connectée dans la mesure où il profite d'un module de localisation intégré avec compatibilité GPS, Glonass, Galileo et QZSS. Plus la peine d'un smartphone compagnon pour le suivi de GPS donc.

C'est sans doute l'évolution la plus notable pour ce bracelet connecté qui profite toujours d'un capteur optique de fréquence cardiaque et d'oxygène dans le sang. Il permet le suivi du sommeil et une surveillance en continu de la SpO 2 .

Une sortie en France ?

Quelque 117 modes de sport sont au programme et avec une étanchéité 5 ATM (50 mètres de profondeur). La batterie de 235 mAh promet une autonomie de jusqu'à 12 jours ou moitié moins en utilisation intensive. Cela dépendra de plusieurs facteurs, y compris de l'affichage permanent Always-On Display qui est pris en charge.

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro affiche sur un écran AMOLED de 1,67 pouce légèrement grand que pour le modèle non-Pro. C'est une définition de 280 x 456 pixels et une résolution de 326 ppp. Un capteur de lumière ambiante permet un ajustement automatique de la luminosité.

Pour le moment, Xiaomi se cantonne à des annonces pour la Chine. Le Smart Band 7 Pro y est proposé au prix de lancement de 379 yuans, puis ultérieurement de 399 yuans, soit l'équivalent de moins d'une soixantaine d'euros. Ce sera plus dans l'éventualité d'une sortie en France.