Xiaomi Cetus : le premier smartphone avec écran pliable de la marque chinoise ?

Depuis la démonstration d'un concept de smartphone doté d'un affichage souple à trois volets, on attend l'entrée de Xiaomi sur le segment des smartphones avec affichage pliable, à la suite de Royole, Samsung, Huawei ou Motorola.

Des brevets déposés ici et là confirment que la marque chinoise réfléchit au sujet sans que cela ne confirme le développement d'un produit concret. Toutefois, le site XDA Developers a trouvé au sein de l'interface MIUI 12 le possible nom de code de ce premier smartphone avec écran repliable : cetus.

Des références autour d'un affichage pliable

Et s'il s'agit sans doute du bon nom de code, c'est qu'il est associé à une méthode IsFlodAbleDevice (avec l'erreur de frappe) mais aussi à un ensemble de références relatives à l'état plié ou déplié du smartphone.

Selon les détails récupérés, le Xiaomi Cetus exploite l'interface MIUI sur Android 11, embarque un SoC Snapdragon (peut-être Snapdragon 875) et sera doté d'un capteur photo 108 megapixels.

C'est à peu près tout ce qui est connu pour le moment mais le modèle s'annonce haut de gamme et sera vraisemblablement proposé à un tarif conséquent. Reste à savoir quand pourrait être lancé ce smartphone, mais Xiaomi pourrait se lancer dans la bataille l'an prochain, et peut-être plus tôt que tard.