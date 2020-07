Xiaomi : le chargeur filaire 120W certifié en Chine, disponible en fin d'année ?

La puissance de charge des smartphones n'a cessé d'augmenter ces dernières années pour réduire le temps de charge et limiter le temps de moindre disponibilité des appareils aux batteries de plus en plus imposantes.

En entrée de gamme, la charge 18W est en train de s'imposer tandis qu'en haut de gamme les systèmes de charge de 40 à 65W ne sont plus rares. L'augmentation de la puissance n'étant pas sans conséquence sur la durée de vie des batteries soumises à un stress intense, certains fabricants, et pas des moindres, restent sur des puissances modérées, même si cet aspect devient de plus en plus un argument marketing.

Les charges de plus de 65W ne sont plus très loin et plusieurs fabricants ont réalisé des démonstrations de systèmes de 100 à 120W. Le groupe chinois Xiaomi est de ceux-là et l'on a pu découvrir des références et des images d'un futur chargeur filaire 120W, alors qu'il se murmure que la marque pourrait proposer une charge d'au moins 100W d'ici la fin de l'année ou début 2021.

Justement, le chargeur 120W vient d'obtenir une certification 3C chinoise, signalant une officialisation plus très éloignée. Le modèle porte la référence Xiaomi MDY-12-ED et propose une charge 20V / 6A.

Il reste maintenant à voir quels appareils pourront profiter d'une telle puissance qui permettra à un smartphone de repasser à 100% en l'espace d'un quart d'heure. Il sera intéressant d'observer au bout de combien de cycles de charge / décharge les batteries commenceront à subir une dégradation significative d'un tel électrochoc répété.